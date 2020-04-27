شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يدافع عن طريقة الصين فى مواجهة كورونا وينتقد الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بيل جيتس عن طريقة الصين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا التاجى، مشيرا إلى أن بكين "فعلت الكثير من الأشياء بشكل صحيح"، ففى حديثه لشبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع، دافع جيتس عن رد الصين، وانتقد "الأشياء غير الصحيحة وغير العادلة" التى قيلت عن الدولة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، قال جيتس: "لقد قامت الصين بالكثير من الأشياء فى البداية، مثل أى دولة يظهر فيها الفيروس لأول مرة، ويمكنهم أن ينظروا للخلف ويقولوا أين فاتهم بعض الأشياء. "

وأكد جيتس أن استجابة الولايات المتحدة للفيروس التاجى تم التعامل معها بشكل سيئ، إذ قال: "كما تعلمون، استجابت بعض الدول بسرعة كبيرة وأجرت اختباراتها، وتجنبت الألم الاقتصادى المذهل، ومن المحزن أنه حتى الولايات المتحدة التى كنت تتوقع أن تفعلها بشكل جيد فعلت ذلك بشكل سيئ بشكل خاص."

وفى مقابلة مع صحيفة التايمز، قال جيتس إن وباء فيروس كورونا هو "أسوأ كابوس له"، مؤكدا أنه كان قلقًا بشأن تأثير جائحة مثل هذه لسنوات.

Advertisements

وقد حذر جيتس، أغنى رجل فى العالم سابقًا، من حاجة العالم للاستعداد للأزمات الصحية العالمية، وقال: "لقد تحقق أسوأ كابوس لي".

فى حديث لـ Ted Talk عام 2015 ، تحدث جيتس فى تفشى فيروس إيبولا عام 2014 وقال إن المجتمعات العالمية ليست مستعدة لوباء مستقبلى، وحث البلدان على إعداد الإمدادات والخبرة

وقال جيتس فى حديثه وقتها: "فى الأفلام الأمر مختلف تمامًا، فهناك مجموعة من علماء الأوبئة الوسيمين على استعداد للذهاب، والتنقل والقيام بعمليات الإنقاذ، ولكن هذا ما يحدث فقط فى هوليوود ".

ردا على جائحة Covid-19، تعهد جيتس بأن مؤسسته الخيرية سترتب التمويل لبناء المصانع لإنتاج اللقاحات، وستكون هذه المصانع جاهزة لتصنيع مليارات اللقاحات المختلفة قبل الموافقة عليها من أجل تسريع العملية، وقال: "سيضعونها فى البشر قريبا إلى حد ما، وإذا كانت نتائج أجسامهم المضادة هى واحدة من النتائج الواعدة، فسنساعد نحن والآخرون على التأكد من إنجاز التصنيع الضخم."