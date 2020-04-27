شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من تسرب البيانات الشخصية أثناء جائحة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال أليكسي شيرباكوف، رئيس قسم تكامل النظام والشبكات في مجموعة PROF-IT Group، لـ"سبوتنيك" عن كيفية تجنب الوقوع في أيدي المحتالين ومنع تسرب البيانات الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال شيرباكوف: "الشيء الرئيسي هو مراعاة النظافة الرقمية، فأضمن طريقة لحماية نفسك من تسرب البيانات الشخصية هي عدم استخدام التطبيقات والبرامج المشكوكة والروابط المرسلة على البريد والمراسلة الفورية، ولا تصفح أيضا اى مواقع مشبوهة حيث يُطلب منك إدخال بياناتك".

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وأضاف الخبير: "إن طرق حماية نفسك من تسرب البيانات هى نفسها تقريبًا للعالم بأسره، ولكن كل شيء يمكن أن يعتمد على عقلية الناس ومحو الأمية الحاسوبية العامة لبلد أو منطقة معينة - لا تولي جميع دول العالم الاهتمام الواجب لحماية البيانات الشخصية".

وفي كثير من الأحيان تكفي برنامج الحماية من الفيروس، بعد أن أصبح الآن لديها وظائف إضافية مدمجة، فهناك حماية ضد المحتوى المشبوه، والتصيد الاحتيالي، والرسائل غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك، كما يوصي أيضًا بتشفير الأقراص بالمعلومات المهمة ودائمًا نسخ البيانات احتياطيًا وتخزينها في مكان منفصل".