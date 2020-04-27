شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تمدد إغلاق مراكزها للتوزيع فى فرنسا حتى 5 من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمازون اليوم الاثنين، إنها ستمدد إغلاق مراكزها الستة للتوزيع في فرنسا حتى الخامس من مايو أيار بعد أن رفضت محكمة فرنسية استئنافا من الشركة الأمريكية لمبيعات التجزئة عبر الانترت لحكم يقيًد المنتجات التي يمكن أن توزعها أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إنها تواصل "تقييم الطريقة الأفضل للعمل بالنظر إلى قرار محكمة الاستئناف (فى فرساى)".

وعلى ما يبدو أن عمال المستودعات في أمازون الراغبين في البقاء في المنزل لتجنب فيروس كورونا COVID-19 سيتعين عليهم تقديم طلب إجازة رسمي قريبًا، حيث طلبت شركة أمازون من الموظفين المقيمين في المنزل إما الإبلاغ عن نوبات عملهم بدءًا من 1 مايو أو طلب إجازة أخرى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أخبر متحدث بلومبرج أن خيار الإجازة سيكون متاحًا لكل من العاملين بدوام جزئي ودوام كامل، في حين أوضحت مدونة الشركة أن الإجازة ستمنح لمجموعة من الحالات المتأثرة بـ COVID-19 مثل "الأفراد المعرضين للخطر" (بما في ذلك أفراد الأسرة) وإغلاق المدارس.