شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب أكبر 5 مرات من برج خليفة يقترب من الأرض الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أن كويكب أكبر 5 مرات من برج خليفة سيقترب من الأرض يوم الأربعاء المقبل، إذ يتراوح قطر هذا الكويكب، الذى يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، ما بين 1.8 و 4.1 كيلومترات.

وفقًا لوكالة ناسا، ستقترب صخرة الفضاء من الأرض فى حوالى الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 29 أبريل، وعندها سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من الأرض، وفى حين أن هذه المسافة تبدو بعيدة للغاية، لكن صنفته وكالة ناسا على أنه "نهج وثيق".

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، خلال مروره بالأرض يوم الأربعاء، ستبلغ سرعة الكويكب مذهلة نحو 19،438 ميل / ساعة - أى أسرع 9.5 مرة تقريبًا من الرصاصة.

وقالت وكالة ناسا فى تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على تويتر: "الكويكب 1998 OR2 سيمر بأمان على الأرض على مسافة 3.9 مليون ميل / 6.2 مليون كيلومتر فى 29 أبريل، ويحافظ علماء الفلك الذين يدرسون الستيرويد باستخدام الرادار على مسافة آمنة - عن بعضهم البعض! مجرد يوم آخر من أجل الدفاع الدفاعى. "

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إذا كنت ترغب فى مشاهدة حدث مرور الكويكب بالأرض يوم الأربعاء، فسيستضيف مشروع التلسكوب الافتراضى فى روما عرضًا عامًا مجانيًا عبر الإنترنت للكويكب فى 29 أبريل 2020 .

ولحسن الحظ، فإن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، ومع ذلك، لم تستبعد وكالة ناسا فرص اصطدام كويكب فى المستقبل القريب، إذ تكتشف وكالة ناسا حوالى 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفى بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يعنى أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث فى أى وقت.

وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم بحجم الجسم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا فى عام 2013 - يبلغ حجمه حوالى 55 قدمًا (17 مترًا) - يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون آثار الأجسام الأكبر حجمًا أقل تكرارا (على مدى قرون إلى آلاف السنين)، وومع ذلك ، نظرًا لعدم اكتمال كتالوج NEO الحالى ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت."