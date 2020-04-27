تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على تأجيل ابل لموعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير اليوم على أن شركة ابل في طريقها لتأجيل موعد الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12، وذلك كنتيجة لإنتشار فيروس كورونا وتأثيره الواضح على سوق الهاتف.

أدى إنتشار فيروس كورونا في الكثير من المناطق حول العالم، إلى صعوبة التنبؤ بموعد محدد لإنتهاء تأثير إنتشار الفيروس على سوق الهاتف، لذا يصعب على الكثير من الشركات تحديد خططها القادمة بشكل واضح.

وتواجه شركة ابل أيضاً صعوبة في الفترة الأخيرة في تحديد موعد لبدء إنتاج الإصدارات الجديدة للحفاظ على نسبة شحنات الشركة من الهواتف الذكية، حيث كان الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12 خلال شهر سبتمبر، إلا أن شركة ابل مازالت تواجه بعض العقبات للإلتزام بجدولها الزمني في الإعلانات الجديدة وبدء الإنتاج.

ويؤكد التقرير الجديد من صحيفة وول ستريت على أن الوضع الراهن قد يدفع ابل في النهاية إلى تأجيل موعد الإعلان عن هواتف iPhone 12 حتى 2021، بينما أشار تقرير أخر إلى أن شركة ابل ستؤجل إطلاق الإصدارات الجديدة حتى شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر.

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من جانب أخر أكدت صحيفة وول ستريت على أن ابل تقدم الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12 بشاشة OLED بحجم 5.4 إنش وحجم 6.7 إنش، كما تقدم ابل ميزة دعم الإتصال بشبكات 5G في الإصدارات القادمة.

ولقد قدمت شركة ابل هاتف iPhone SE 2020 بميزة مستشعر البصمة Touch ID من جديد، وتشير التوقعات إلى أن شركة ابل ستدعم الجيل القادم من هواتف iPhone 12 بميزة إستشعار البصمة في الشاشة، بينما أشارت تسريبات أخرى من موردي الشركة إلى أن ابل تقدم ميزة إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية في هواتف الشركة التي يكشف عنها رسمياً في النصف الثاني من 2020.

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