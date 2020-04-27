تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Galaxy J2 Core للعام 2020، الذي يأتي بسعة تخزين أكبر مع نظام تشغيل Android 8 Go.

يتميز هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 بشاشة LCD بحجم 5 إنش، ودقة عرض 540 في 960 بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم ميزة التركيز التلقائي، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يأتي هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 بسعة تخزين 16 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD، حيث تدعم برمجيات Go التخزين الخارجي للتطبيقات والمحتوى بدعم من Smart Manager، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

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هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 يضم رقاقة معالج Exynos 7570 رباعي الأنوية، بدقة تصنيع 14 نانومتر، مع 4 من أنوية Cortex-A53، وكرت شاشة Mali-T720، كما يأتي بذاكرة عشوائية 1جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 بقدرة بطارية 2600 mAh، التي تدعم عمر شحن يصل إلى 14 ساعة، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Wi-Fi بتردد 2.4GHz، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 8.0 Oreo Go، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.

هاتف Galaxy J2 Core للعام 2020 ينطلق بألوان الأزرق، الذهبي، إلى جانب اللون الأسود، كما يأتي للأسواق بسعر 83 دولار.

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