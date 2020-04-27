الهاتف Meizu 17 سيضم شاشة 90Hz وكاميرا أساسية بدقة 64MP، وتأكد قدوم Meizu 17 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة Meizu تواصل التشويق لهذا الهاتف، والآن قررت الشركة أن تشوق للشاشة والكاميرا التي سيأتي بها هذا الهاتف. ووفقا للإعلانات التشويقية الأحدث من الشركة، فسوف يأتي الهاتف Meizu 17 مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وسيضم كاميرا أساسية تمتاز بدقة 64 ميغابكسل.

وبغض النظر عن الإعلانات التشويقية الحديثة من شركة Meizu، فقد تم كذلك اليوم نشر مجموعة من الصور الواقعية التي تستعرض لنا علبة الهاتف Meizu 17 Pro، وهي الصور التي تؤكد لنا وجود هذا الهاتف وتؤكد لنا كذلك أن هذا الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي على عكس الهاتف Meizu 17 العادي الذي سيدعم الشحن السلكي السريع فقط بقوة 30W.

وبالعودة إلى الإعلانات التشويقية السابقة، فقد أكدت لنا شركة Meizu أن الهاتف Meizu 17 سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة كذلك عن تصميم الهاتف مما أكد لنا قدوم الهاتف مع شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في اليوم الثامن من شهر مايو المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.