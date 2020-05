HTC تعمل على الهاتف HTC Desire 20 Pro، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لمعلومات جديدة أدلى بها المسرب الشهير LlabTooFeR، فيبدو أن شركة HTC تعمل على هاتف ذكي جديد سينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ووفقا لهذه المعلومات، فهذا الهاتف يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي Bayamo، ولكنه سيصل إلى السوق على الأرجح تحت إسم HTC Desire 20 Pro لأغراض تجارية. هذا الهاتف سيشبه Xiaomi Mi 10 من الخلف بحيث سيضم عدة كاميرات في وحدة عمودية تتواجد في الركن الأيسر العلوي وتتواجد أسفلها كاميرا إضافية منفصلة. ومن الأمام، سيكون هذا الهاتف مشابهًا إلى حد كبير للهاتف OnePlus 8. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm الذي بدأنا نفقده في الهواتف الحديثة.

وعلى ذكر الهاتف HTC Desire 20 Pro، فقد تم رصد هذا الهاتف كذلك في منصة إختبارات الأداء Geekbench يحقق نتيجة مماثلة لتلك التي حققتها الهواتف المزودة بالمعالجين MediaTek Helio G80 و Exynos 9611، ولكن المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات منصة إختبارات الآداء تقول أن المعالج المستخدم في هذا الهاتف سيكون من شركة كوالكوم، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الهاتف HTC Desire 20 Pro سيأتي إما مع المعالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف سيضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن بشأن الهاتف HTC Desire 20 Pro، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل الكثير من التفاصيل حول هذا الجهاز، بما في ذلك سعره وموعد الإعلان الرسمي عنه.

