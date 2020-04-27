صورة مسربة واقعية تستعرض لنا هاتف من شركة Realme لم يتم الإعلان عنه حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بإطلاق الهاتف Realme X50m 5G وتستعد لإطلاق التشكيلتين Realme X3 Series و Realme Narzo Series. لقد رأينا بالفعل تصاميم هذه الهواتف ونعلم أنها ستحتوي على أربع كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى ونفس الألوان التي إعتادنا على رؤيتها في هواتف الشركة. ومع ذلك، يبدو أن شركة Reame تعمل على هاتف ذكي جديد تمامًا، وفقا لمصدر موثوق به على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

يحتوي هذا الهاتف على ثلاث كاميرات، وهيكل يشبه نمط الكربون مغطى على الأرجح بالزجاج، فضلا عن شريط عمودي يمتد من الأعلى إلى الأسفل. قد يكون هذا الهاتف جزءًا من تشكيلة جديدة قادمة نظرًا للتصميم غير المعتاد والخطوط الفاخرة في الشريط.

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بطبيعة الحال، هناك أيضًا إحتمال أن يكون هذا الهاتف مجرد نموذج أولي تم إلغاؤه بالنظر إلى أن تصميمه يشبه إلى حد ما تصميم الهاتف Oppo Reno 2019.