شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشفى حكومى هندى يستعين بروبوتات لخدمة مرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مستشفى حكومي بأحد الولايات الهندية بالاستعانة بروبوتات لتقديم الطعام والأدوية لمرضى فيروس كورونا، وذلك بهدف تقليل خطر الإصابة بين الأطباء والعاملين في مجال الصحة، حيث تبرعت مؤسسة Malayalam star Mohanlal's Viswasanthi بالروبوتات الألية إلى جناح COVID-19 من مستشفى كلية الطب الحكومية فى Ernakulam.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت إدارة العلاقات العامة بمنطقة ارناكولام في بيان إن الروبوت المسمى "KARMI-Bot" تم استخدامه لمساعدة المرضى في جناح العزل COVID-19 التابع لكلية الطب اعتبارًا من يوم السبت، وقد تم تطوير الروبوت من قبل ASIMOV robotics، وهي شركة تعمل في إطار مهمة إنشاء قرية صانعة في ولاية كيرالا.

وقال البيان: "إن توزيع الطعام والأدوية وجمع القمامة التي يستخدمها المرضى وأداء التطهير وتمكين إجراء مكالمة فيديو بين الطبيب والمرضى وما إلى ذلك هي المسؤوليات الرئيسية للروبوت"، وقالوا أن الغرض من هذا المشروع هو الحد من التفاعل بين مرضى COVID-19 والعاملين الصحيين وكذلك معالجة النقص في مجموعات معدات الوقاية الشخصية عن طريق تقليل استخدامه. بمجرد تكوينه، سيكون الروبوت قادرًا على أداء واجباته بشكل مستقل تمامًا، كما يحمل الروبوت حمولة تصل إلى 25 كيلوجرام، قادر على تحقيق سرعة قصوى تبلغ 1 م في الثانية.

ولعل التطهير القائم على الأشعة فوق البنفسجية ورذاذ المنظفات المستهدفة هي القدرات الإضافية لـ KARMI-Bot، والتي ظهرت في أحدث قصة غلاف لمجلة فوربس، وتهدف ASIMOV Robotics إلى دمج التحقق من درجة الحرارة الروتينية بدون تلامس وإرساء الشاحن الآلي إلى KARMI- Bot، بمجرد توفر قطع الغيار بعد قفلها.