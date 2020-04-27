شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone SE الجديد يمكنهم استبدال بعض أجزائه بأخرى من iPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع iFixit الأمريكى المتخصص في تفكيك الأجهزة المحمولة تقريرا عن تفكيك هاتف iPhone SE والذى أشار من خلاله إلى إمكانية استبدال بعض الأجزاء الداخلية للهاتف بأجزاء مستخدمة في هاتف iPhone 8، وهو ما يوضح مدى استعداد شركة أبل لإعادة استخدام التصميم والأجزاء الموجودة لخفض سعر هاتفها الذكي الأقل فى السعر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هاتف iPhone SE يضم العديد من عناصر التصميم الخاصة بأجهزة أيفون السابقة قبل iPhone X، بما في ذلك استخدام Touch ID بدلاً من Face ID، وكما هو الحال مع النسخة الأصلية، فقد لجأت شركة آبل لذلك من أجل تقليل التكلفة الإجمالية للنموذج، فضلا عن مواصلة استخدام قائمة موجود من الأجزاء المألوفة.

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وكشف تقرير iFixit أيضا عن وجود الكثير من المكونات داخل iPhone SE التي يمكن استبدالها بسهولة، لكن هذا لا يمتد إلى العناصر الموجودة على اللوحة الرئيسية، مثل معالج A13، إلا أنه يغطي عناصر أخرى يمكن فصلها بسهولة أكبر، كما يمكن استبدال كاميرات iPhone SE بالكاميرات المستخدمة في iPhone 8 بدون مشكلة، بالإضافة إلى درج بطاقة SIM ومحرك Taptic ومحرك الشاشة، والميكروفون ومستشعر القرب.

فيما اشار التقرير إلى أن شاشة iPhone SE هي الأقل تكلفة عند استبدالها بالمقارنة مع جميع شاشات أجهزة هواتف آيفون الصادرة في السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من إمكانية فقد دعم True Tone ما لم يكن لدى المستخدم إمكانية الوصول إلى برنامج برمجة الشاشة.

كما كشفت التقرير أنه لا يمكن استبدال زر Home لهاتف iPhone SE بزر Home لجهاز iPhone 8، كما لا يمكن أيضًا تبديل البطارية لأنها تستخدم موصل مختلف عن نظيره في iPhone 8، لكن بالرغم من أن بطارية iPhone 11 تستخدم الموصل نفسه، فإنه لا يمكن استخدام بطارية iPhone 11 في iPhone SE، ولا يمكن تبديل بطارية iPhone SE الأصلية ببطارية أخرى دون ظهور التحذير القائل: "ليست بطارية آبل أصلية".