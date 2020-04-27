شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يقدم نصائح للطلاب لتحقيق فائدة أكبر من الدراسة أثناء العزل..ما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، مجموعة من النصائح للطلاب الذين يتلقون تعليمهم فى منازلهم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى أغلب دول العالم، من أجل المحافظة على تركيزهم وتحقيق أكبر فائدة من دروسهم خلال فترة العزل المنزلى وعدم ذهابهم للمدارس.

وأوضح بيل جيتس، من خلال منصة "كود بريك" التى تعتبر أكبر فصل تفاعلى فى العالم، أن على الطلاب الانضباط للتعلم من المنزل فى فترة الإغلاق والحجر، ونصح جيتس الطلاب، بالتكيف مع الشكل الجديد للتعلم فى المنزل من خلال اتباع روتين يومى منتظم، وخصوصا بالنسبة للطلاب الذين يتوجب عليهم مشاركة الكمبيوتر أفراد الأسرة فى المنزل، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وحثّ جيتس، الطلاب على استخدام الموارد المتاحة لهم للمساعدة فى التعلم بالسرعة التى تناسبهم، سواء كانت دورات عبر الإنترنت أو الاتصال بصديق للمساعدة فى فهم المواد بشكل أفضل، وأضاف أنه يمكن للطلاب قضاء بعض الوقت فى الخارج إذا استطاعوا، وتابع: "لا يزال يتعين عليك الخروج قليلا إذا كان مسموحا لك حتى لا تربك نفسك"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ورغم التحديات التى يفرضها تفشى فيروس كورونا المستجد، فقد أكد جيتس، على تفاؤله بقدرة العالم من خلال اتحاده فى المعركة ضد الوباء على تجاوز هذه المرحلة، مضيفا: "شهدنا تعاونا دوليا كبيرا، وهناك انتصار كبير سيأتى على أساس عمل علماء العالم معا".

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ويشار إلى أن الملياردير الأمريكى بيل جيتس، كان قد وصف جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل بأنه "أول وباء حديث"، خلال حديثه لشبكة إن بى سى الأمريكية، ووصف الوباء بأنه "كابوس"، مؤكدا أنه حدث سيحدد الحقبة التاريخية، مشيرا إلى أن آثاره ستستمر لسنوات طويلة، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وقال جيتس: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها"، مضيفا :"أتمنى أن أقول إننا فى منتصف الطريق.. لكننى لا أعتقد ذلك"، وكشف جيتس عن نظرته المتشائمة حول مدة اكتشاف وإنتاج لقاح لفيروس كورفيد 19، قائلا: "إن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة بعدة أشهر، إن لم يكن بسنوات، عن إنتاج لقاح الفيروس على نطاق واسع"، ومع ذلك عبر عن أمله أن يتوصل العلماء للقاح عاجلا أم آجلا.

وتابع: "عادة ما يستغرق اللقاح أكثر من خمس سنوات لأن ذلك يتطلب العديد من الخطوات"، مشيرا إلى أن تطوير اللقاح يبدأ باختبار الحيوانات قبل الانتقال إلى الاختبارات البشرية على نطاقات أكبر وأكبر.

وعلى الرغم من نظرته المتشائمة، إلا أنه أشار إلى إمكانية إتاحة اللقاح ضمن الجدول الزمنى المحتمل المعلن للحكومة من 18 إلى 24 شهرًا، قائلا:"إن أفضل العلماء يعملون بجد فى هذا المنوال، فى الواقع، فى الأسابيع القليلة الماضية رأيت علامات على أننا قد نصل إلى الجانب المتفائل وإيجاد اللقاح".