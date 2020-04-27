تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Honor X10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Honor X10 المرتقب، كما كشفت التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تستعد علامة Honor التجارية للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Honor X10، واليوم تكشف التسريبات التي رصدت في TENAA عن تصميم ومواصفات هاتف Honor X10، حيث يأتي هاتف Honor X10 قريباً برقاقة معالج Kirin 820 5G.

أيضاً يأتي هاتف Honor X10 بشاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش، كما يتميز بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة.

كما يتميز هاتف Honor X10 بقياسات 163.7 في 76.5 في 8.8مم، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 22.5W.

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أيضاً يعد هاتف Honor X10 أحد إصدارات هذا العام المتوسطة المميزة بدعم الإتصال بشبكات 5G، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor X10 ينطلق للأسواق لاحقاً بسعر 130 يورو.

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