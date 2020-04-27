- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Honor X10 المرتقب، كما كشفت التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.
تستعد علامة Honor التجارية للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Honor X10، واليوم تكشف التسريبات التي رصدت في TENAA عن تصميم ومواصفات هاتف Honor X10، حيث يأتي هاتف Honor X10 قريباً برقاقة معالج Kirin 820 5G.
أيضاً يأتي هاتف Honor X10 بشاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش، كما يتميز بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل إعدادات الكاميرة.
كما يتميز هاتف Honor X10 بقياسات 163.7 في 76.5 في 8.8مم، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 22.5W.
أيضاً يعد هاتف Honor X10 أحد إصدارات هذا العام المتوسطة المميزة بدعم الإتصال بشبكات 5G، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Honor X10 ينطلق للأسواق لاحقاً بسعر 130 يورو.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Honor X10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.