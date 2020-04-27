الأسكندرية تتعرض لأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الاثنين، لطقس غير مستقر صاحبه هطول أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وفقا لأخبار اليوم .
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لاستمرار سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.
وبحسب أخبار اليوم ، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة لمدة يومين، يصاحبها نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
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