الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء خامس أيام رمضان

قالت هيئة الأرصاد، إن طقس غدا الثلاثاء، خامس أيام رمضان، سيشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، على القاهرة الكبرى، كما ستشهد البلاد شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
درجات الحرارة المتوقعة
، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة
والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة
ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة
وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة
وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة
وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة
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