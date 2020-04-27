تكنولوجيا: شاومي تطلق تحديث واجهة MIUI 12 وتكشف عن قائمة الهواتف المقرر تحديثها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم رسمياً عن تحديث واجهة MIUI 12، كما أكدت الشركة على أن النظام الجديد للواجهة ينافس منصة iOS في الأدوات والعناصر والرسوم المتحركة، كما كشفت الشركة عن إطلاق الإصدار التجريبي من تحديث MIUI 12 لعدد 22 من هواتف الشركة، على أن يصل الإصدار الثابت في يونيو.

أكدت شاومي على أن تحديث واجهة MIUI 12 يأتي لينافس iOS في الرسوم المتحركة بشكل خاص، مع رموز ديناميكية، وعرض ديناميكي للطقس، مع تقنيات جديدة من شاومي في تصميم الواجهة.

تأتي واجهة MIUI 12 بمجموعة جديدة من ورق الحائط، مع خلفيات ديناميكية للأجرام السماوية والنجوم وأيضاً الكواكب، أيضاً تؤكد شاومي على أن واجهة MIUI 12 تدعم أعلى معايير الحماية والخصوصية للمستخدمين، حيث حصلت شاومي بالفعل على شهادات توثق كفاءة معايير الحماية والخصوصية في واجهة المستخدم.

كما تقدم شاومي اثنان من المميزات الجديدة في واجهة MIUI 12 والتي تعرف ب “flares” و”interceptors”، والتي تعمل على رصد وتسجيل أي سلوك للتطبيقات في الهاتف، كما تعمل هذه المميزات على تنبيه المستخدم عند رصد أي سلوك غريب، أيضاً سيعمل النظام على دعم المستخدم للتحكم في تصريح الوصول الذي سيقدم للتطبيقات والذي يتيح للتطبيق الوصول إلى تطبيق الكاميرة، التسجيلات، إلى جانب GPS.

أيضاً تعمل ميزة “interceptors” على إدارة تصريحات الوصول التي تقدم للتطبيقات، كما يعمل على حظر الوصول إلى تطبيق الكاميرة والتنبيهات في الشاشة الخلفية للهاتف، كما يتيح التصريح بالوصول لوقت محدد.

ويعد نظام MIUI 12 أول نظام يتخطى إختبار “TÜV Rheinland” وهو نظام الحماية والخصوصية لنظام الأندوريد، الذي يتيح حماية بيانات المستخدمين بشكل كامل، كما تأتي واجهة MIUI 12 بدعم المهام المتعددة على الشاشة.

Advertisements

تقنية الذكاء الإصطناعي في MIUI 12

تأتي واجهة MIUI 12 بتحديث في تقنية الذكاء الإصطناعي والمساعد الرقمي، حيث يمكن أن يدعم المستخدم في تخصيص اللغة، والتبديل بين الرد التلقائي على المكالمات أو الرد اليدوي، كما يمكن أن يدعم الرد على الهاتف دون لمس الشاشة، إلى جانب ضبط المساعد الرقمي لإجراء مكالمة لجهة في وقت محدد.

أيضاً تأتي واجهة MIUI بوظائف جديدة للصحة من خلال خوارزمية ترتكز على مستشعرات الحركة، حيث يمكن للمستخدم تسجيل نشاط المستخدم على مدار اليوم عبر الهاتف، كما يمكن تتبع نشاط المستخدم في المشي، والركض، وركوب الدراجات، أو التسلق، مع ميزة إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 1%.

الهواتف المقرر تحديثها إلى واجهة MIUI 12

تشمل الهواتف المقرر تحديثها الآن كلاً من هواتف Redmi K30، وRedmi K20، وهاتف شاومي CC9 Pro، وRedmi Note 7 Pro، وهاتف شاومي Mi 9 SE، وCC9، والإصدار الخاص من هاتف CC9 Mito، و Redmi Note 8 Pro، و Redmi Note 7، و Mi 8، وايضاً هاتف Mi 8 بمستشعر البصمة مدمج في الشاشة، هاتف Mi MIX 3، وMi 8 Transparent، و Mi MIX 2S، وMi Note 3، وMi Max 3، و Mi 8 Youth ، وMi MIX 2، وRedmi Note 5، وMi 6X، و Mi 8 SE، وMi 6، على أن يتم دفع التحديث عبر OTA.

المصدر

اعلان





