تكنولوجيا: شاومي تعلن عن هاتف Mi 10 Youth 5G بمعالج Snapdragon 765G وسعر يبدأ من 296 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Mi 10 Youth 5G الذي ينطلق بشاشة AMOLED، وكاميرة خلفية رباعية، مع معالج Snapdragon 765G، ودعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

قدمت شركة شاومي هاتفها المتوسط Mi 10 Youth 5G اليوم مع تحديث واجهة MIUI 12 في السوق الصيني، حيث يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم HDR 10 بلس، مع معدل لمس في الشاشة بسرعة 180Hz، كما تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة.

أيضاً يأتي هاتف Mi 10 Youth 5G برقاقة معالج Snapdragon 765G، التي تضم رقاقة 5G مدمجة لدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G بأنماط SA/NSA وsub-6GHz، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويضم هاتف Mi 10 Youth 5G مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope و OIS ودعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 50 مرة، مع مستشعر macro.

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كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية وبدقة 720 بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، وتدعم الشاشة تقنية إستشعار البصمة، كما يتميز بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، ويدعم اثنان من شرائح SIM.

ويتميز هاتف Mi 10 Youth 5G بقياسات 164.06 في 72.77 في 7.88 مم، ووزن 192 جرام، ومن المقرر أن يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، وأيضاً البلوتوث 5.

هاتف Mi 10 Youth 5G يضم بطارية بقدرة 4160 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5w، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوان الرمادي، ولون متدرج من الأخضر والأزرق، ولون برتقالي، وأيضاً الأخضر مع لون متدرج بين الأبيض والزهري، على أن ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 30 من أبريل بسعر يبدأ من 296 دولار.

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