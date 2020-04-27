الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth مع كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth بإعتباره أول هاتف ذكي من الشركة يضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار. هذا الهاتف يوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×50، ويضم المعالج Snapdragon 765G، كما أنه يضم شاشة مميزة وبطارية كبيرة مع العلم بأنه مطروح للبيع بسعر مثير للإعجاب يبدأ من 300 دولار أمريكي.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تضم أسفلها مستشعر بصمات الأصابع وتدعم +HDR10، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 256GB.

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الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4160mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ومع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 الجديدة التي أعلنت عنها الشركة للتو.

الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيكون متوفرًا بخمسة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأزرق والبرتقالي والأبيض والأسود، وسيكلف المستهلكين إبتداءً من 300 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يصل إلى 400 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.