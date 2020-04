مبيعات Animal Crossing: New Horizons تكسر حاجز 5 ملايين نسخة رقمية في شهر مارس الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت هناك شركة واحدة على الأقل يبدو أنها تستفيد من تفشي فيروس كورونا حول العالم، فسوف تكون شركة Nintendo. نظرًا لحقيقة أن الناس يضطرون إلى البقاء في منازلهم من أجل العزل الذاتي للمساعدة في الحد من إنتشار فيروس كورونا، يبحث الكثيرون عن وسائل بديلة للترفيه، مثل جهاز الألعاب المنزلي المحمول Nintendo Switch.

في الواقع، يبدو أن هناك لعبة واحدة على الأقل على جهاز Nintendo Switch تُبصم على أداءٍ جيد للغاية، وهذه اللعبة هي Animal Crossing: New Horizons التي تم إصدارها مؤخرًا. وفقا لتقرير من مؤسسة SuperData المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن هذه اللعبة تمكنت من بيع خمسة ملايين نسخة رقمية في شهر مارس الماضي.

يبدو أن هذا خول لـ Animal Crossing: New Horizons تحطيم الرقم القياسي للعبة الأكثر مبيعًا في الشهر الواحد مع العلم بأن هذا الرقم القياسي كان بحوزة لعبة Call of Duty: Black Ops 4. ويبدو أيضًا أن اللعبة حققت مبيعات أكثر من لعبة Super Smash Bros. Ultimate و Pokemon Sword and Shield معًا.

لطالما كانت لعبة Animal Crossing تحظى بشعبية كبيرة جدًا حول العالم، ولكن مع خضوع العالم للحجر الصحي في الوقت الراهن، فنحن لم نتفاجأ عندما علمنا أن المزيد من الأشخاص يبحثون عن المزيد من الوسائل للترفيه عن أنفسهم بينما هم في المنزل، ومن بين وسائل الترفيه هذه نذكر الألعاب الرقمية. في هذه الأثناء، يبدو أن شركة Nintendo تبيع أيضًا عدد كبير من وحدات Nintendo Switch لدرجة أنه تم ملاحظة نقص كبير على مستوى المخزون في جميع أنحاء العالم.