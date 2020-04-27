الإعلان رسميًا عن هاتف Xiaomi Mi 10 Youth

وسعت شركة شاومي محفظة منتجات (Mi 10) من خلال إطلاق (Xiaomi Mi 10 Youth) في الصين، وهو أول هاتف للشركة مع عدسة (المنظار) Periscope، بحيث يدعم الجهاز ميزة التقريب بقدرة 50X، مع تضمنه المعالج الداعم لشبكات الجيل الخامس (Snapdragon 765G)، وكاميرا خلفية رباعية العدسة.

وتمتلك شاومي مجموعة منتجات متنوعة قادرة على خدمة احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين بأولويات مختلفة بشكل أكثر فعالية، ولا يتخلف الهاتف الجديد بذلك عن التشكيلة السابقة، بحيث يأتي بسعر يبدأ من 300 دولار.

ويتمتع (Xiaomi Mi 10 Youth) بالكثير من القواسم المشتركة مع النسخة العالمية (Mi 10 Lite 5G)، إذ إنه يتضمن شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.57 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل مع ماسح بصمات الأصابع، مع دعم الشاشة لمعدل أخذ عينات باللمس بمعدل 180 هيرتزًا وميزة (HDR10).

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2 ومجال رؤية 120 درجة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع مسافة تركيز بؤري بين 2 و 10 سنتمتر، وكاميرا مقربة جديدة بعدسة (Periscope) بدقة 8 ميجابيكسل تتيح ما يصل إلى 5X من التقريب البصري و 50X من التقريب الهجين مع ميزة مثبت الصورة البصري (OIS).

وتسمح الكاميرا الخلفية بتصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما تسمح بتسجيل مقاطع الفيديو البطيئة الحركة بدقة 720 بيكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

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وتركز شاومي على الكاميرا في هذا الجهاز، إذ بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية الرباعية، فإن هناك بعض التعديلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وهناك ميزة (Sky Replacement)، التي تسمح للمستخدمين بتغيير لون السماء إلى لون أكثر إشراقًا أو أكثر قتامة.

ويحصل المستخدمون أيضًا على ميزة الفيديو (Kaleidoscope AI) وميزة الفيديو (AI Doppelganger)، وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تصوير مقطع فيديو بمعاينات ملحقة لكل من الكاميرا الأمامية والخلفية، مما يتيح تسجيل سياق وردود فعل أوسع بكثير.

ويعمل (Xiaomi Mi 10 Youth) ببطارية بسعة 4160 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، ويتوفر في الصين للطلب الأولي حاليًا على أن يطرح للبيع في 30 أبريل 2020 بالأسعار التالية: