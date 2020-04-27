تكنولوجيا: هواتف Meizu 17 يكشف عنها رسمياً في 8 من مايو بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Meizu للإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17 في حدث يعقد في 8 من مايو، وفي إعلان تشويقي جديد كشف عن دعم الهاتف لمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

تكشف Meizu قريباً عن هواتف Meizu 17 و Meizu 17 Pro، ولقد جاءت إعلان تشويقية جديدة اليوم لتقدم لمحات جديدة من تصميم ومواصفات الإصدارات القادمة، كما ظهرت صور حية لصندوق الهاتف والنشرة الإعلانية الخاصة بهاتف Meizu 17 Pro على Weibo.

كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم عن دعم هواتف Meizu 17 لمعدل تحديث في الشاشة 90Hz، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما نشر على Weibo تفاصيل أخرى تؤكد على أن هاتف Meizu 17 Pro يدعم الشحن اللاسلكي mCharge.

أيضاً أكدت الصور الحية للنشرة الإعلانية لهاتف Meizu 17 Pro عن دعم الهاتف لبرمجيات OneMind 4.0 التي طورت من Meizu بشكل خاص لدعم مهام محددة في الهاتف.

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من جانب أخر يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فلاتر للواقع المعزز وملصقات جديدة، كما يأتي هاتف Meizu 17 Pro بميزة دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، وهي من المميزات المتوقعة مع رقاقة معالج Snapdragon 865، أيضاً يدعم الهاتف تقنية NFC.

يذكر أن الإعلانات التشويقية السابقة أكدت على أن هاتف Meizu 17 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، ويدعم معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

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