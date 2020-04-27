تقرير جديد ينصح مستخدمي MacBook بشحن حواسيبهم المحمولة من الجانب الأيمن لهذه الأسباب

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة آبل قررت الإعتماد حصرًا على منفذ USB Type-C في حواسيبها المحمولة، فهذا يعني أنه يمكنك نظريًا شحن الحاسوب المحمول الخاص بك من أي جانب من الجهاز أو إستخدام أي منفذ. ومع ذلك، في منشور على SatckExchange، يبدو أنه إذا كنت تملك حاسوب MacBook، فقد ترغب في التفكير في شحن هذا الحاسوب من جانبه الأيمن.

هذا لأنه وفقا لبعض المستخدمين، فقد لاحظوا أنهم عندما يقومون بشحن الحواسيب المحمولة الخاصة بهم من الجانب الأيسر، فإن ذلك يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارة الحاسوب بسبب الإستخدام المكثف للمعالج المركزي. هذا لأنه أثناء شحن الحاسوب من الجانب الأيسر أثناء توصيل الملحقات، فإن ذلك يؤدي إلى تشغيل عملية تُدعى Kernel_Task.

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سيؤدي هذا أيضًا إلى أن تبدأ المراوح في الدوران مما يؤدي إلى إرتفاع عدد الدورات في الدقيقة، كما ستشهد أيضًا إرتفاعًا على مستوى معدل إستخدام وحدة المعالجة المركزية، وهذا كله يؤدي إلى إرتفاع سخونة الحاسوب المحمول بسبب كل المعالجة الجارية. يمكن حل هذا بسهولة عن طريق تحويل كابل الشحن الخاص بك إلى الجانب الأيمن من الحاسوب المحمول، وهذا يعمل على حل المشكلة على ما يبدو.

لسنا متأكدين مما إذا كان هذا مقصودًا، ولكن إذا كان لديك MacBook ولديك ملحقات متصلة بالحاسوب، ففكر في تحويل كابل الشحن إلى الجانب الأيمن من الحاسوب إذا كنت ترغب في تحسين أدائه مع إبقاء وحدة المعالجة المركزية تعمل على نحو مثالي.