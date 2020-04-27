شاهد iPhone SE 2020 الجديد يخضع لإختبارات الخدش والثني والحرق

فاطمة أيت طالب - دبي -

كما تعلمون جميعا على الأرجح، فقد أصبح iPhone SE 2020 متاحًا الآن للشراء بشكل رسمي من المتجر الرسمي لشركة آبل، وكما هو الحال مع العديد من الهواتف الذكية الرائدة التي تم إصدارها هذا العام، فقد حان الوقت الآن لمشاهدة iPhone SE 2020 يخضع لبعض إختبارات التعذيب.

في الواقع، نحن هنا مع مقطع فيديو جديد من القناة الشهيرة JerryRigEverything يستعرض لنا الهاتف iPhone SE 2020 يخضع للعديد من الإختبارات بما في ذلك إختبار خدش الشاشة، وإختبار خدش الهيكل، فضلا عن إختبار الحرق، وإختبار الثني.

كما يمكنك أن ترى في مقطع الفيديو أعلاه، فالهاتف iPhone SE 2020 الجديد يعد مماثلا لـ iPhone 8 الذي تم إصداره قبل عامين من ناحية قوة التحمل، بحيث إتضح أنه من الممكن خدش شاشته، فضلا عن سهولة تعرض هيكله المعدني للخدش أيضا، ولكن إتضح أنه من الصعب جدا تعرض هذا الهاتف للإنحناء مع العلم بأنه صمد أيضا في إختبار حرق الشاشة، على الرغم من أن شاشة الهاتف تصمد لنحو 16 ثانية فقط قبل أن تتعرض بكسلات الشاشة للإحتراق، ولكنها تعود إلى ما كانت عليه بعد وقت قصير.

الشيء الوحيد الذي يجعل الهاتف iPhone SE 2020 مختلفًا عن iPhone 8 هو قدوم الهاتف iPhone SE 2020 الجديد مع عتاد أقوى لتوفير أفضل أداء ممكن للمستخدمين المحتملين. ونتيجة لذلك، يُعتبر iPhone SE 2020 الجديد بديلاً إقتصاديًا لتشكيلة iPhone 11 Series الباهظة. عموما، يمكنكم مشاهدة الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يخضع لإختبارات الخدش والحرق والثني في مقطع الفيديو أعلاه.