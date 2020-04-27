كورونا يغير شعار 'غوغل'

كشفت تقارير صحفية عالمية اعتماد شركة "غوغل" على خطوات جديدة عبر محرك بحثها الأشهر في العالم، من أجل حث الناس على البقاء في منازلهم للحد من تفشي وباء كورونا المستجد. وأفاد موقع "تايمز نيوز ناو" بأن غوغل غيرت من شعارها لتظهر أدوات الألعاب الجديدة، التي تحث الناس على البقاء واللعب في المنزل، وتندرج تلك الألعاب تحت خدمة "غوغل دودل" التي تطلقها غوغل في مناسبات معينة.



وستجعل غوغل خيار "الألعاب" متاحا بصورة مستمرة بجوار شعارها، في محاولة لعلاج ملل مستخدميها من البقاء فترات طويلة في المنازل، كما تضمنت تلك الحملة عددا من رسومات الشعار المبتكرة لغوغل، لحث الناس على البقاء في منازلهم، بحسب "سبوتنك".



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