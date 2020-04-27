بالفيديو مهندس عراقي يصنع جهاز تعفير لدائرته بجهود ذاتية

بعد استثناء دائرة المستودع النفطي في محافظة واسط من قرارات خلية الأزمة الخاصة بمنع العمل والتجمعات، بادر أحد المهندسين في هذه الدائرة بتصنيع جهاز متخصص لتعفير الموظفين والمراجعين بجهود ذاتية وبدافع الحفاظ على حياة زملائه والمراجعين لدائرته.أكاديميون أشادوا بهذه المبادرة التي تعكس مدى تعاون وتكاتف الجميع للحيلولة دون انتشار وباء كورونا ، مطالبين في الوقت نفسه الحكومة بتقديم الدعم لمثل هكذا مبادرات .

يذكر أن خلية الأزمة بالمحافظة قد أصدرت قرارا يقضي بالزام الدوائر الحكومية بالدوام الرسمي بنسبة خمس وعشرين بالمئة