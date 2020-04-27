شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تغير شعارها وتوفر أدوات جديدة لحث الناس على البقاء فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية اعتماد شركة "جوجل" على خطوات جديدة عبر محرك بحثها الأشهر فى العالم، من أجل حث الناس على البقاء فى منازلهم للحد من تفشى وباء كورونا المستجد، وأفاد موقع "تايمز نيوز ناو" بأن جوجل غيرت من شعارها لتظهر أدوات الألعاب الجديدة، التى تحث الناس على البقاء واللعب فى المنزل.

وتندرج تلك الألعاب تحت خدمة "جوجل دودل" التى تطلقها جوجل فى مناسبات معينة، وستجعل جوجل خيار "الألعاب" متاحا بصورة مستمرة بجوار شعارها، فى محاولة لعلاج ملل مستخدميها من البقاء فترات طويلة فى المنازل، حسب سبوتنيك.

كما تضمنت تلك الحملة عددا من رسومات الشعار المبتكرة لجوجل، لحث الناس على البقاء فى منازلهم.

وتم إطلاق خدمة "جوجل دودل" فى المرة الأولى عام 2017، وتحقق شعبية كبيرة بسبب أفكارها المبتكرة فى كل مرة.

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وترتكز اللعبة الجديدة المضافة على خوض مجموعة من الأرانب المنزلية اختبارات عديدة لكى يفوز المستخدم، من بينها كيفية جمع الجزر وما إلى ذلك من مهام.

ويغير محرك بحث جوجل كل فترة من شعاره، تماشيا مع أحداث أو ذكريات معينة أو احتفاء بشخصيات تاريخية أو أعياد قومية أو دينية.

جدير بالذكر أعلنت شركة "جوجل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعهم المفضلة تبرعات مالية صغيرة، أوضح موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "جوجل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديا بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.

وتسمح أداة جوجل الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم تلك المواقع.