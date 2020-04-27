آبل تستكشف فكرة إنشاء نوافذ السيارات القابلة ذات التعتيم التلقائي بناءً على الوقت من اليوم

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن تعتيم نوافذ السيارات للمساعدة في حماية السائقين من وهج الشمس، وأيضًا لحماية خصوصيتهم. ومع ذلك، عادة ما يكون مستوى التعتيم ثابتًا بحيث لا يكون بمقدور المستخدمين تغيير مستوى التعتيم. يمكن أن يكون هذا مزعجًا لأنه في الليل، يؤدي ذلك إلى جعل القمرة الداخلية للسيارة أكثر قتامة.

ومع ذلك، تريد شركة آبل حل هذه المشكلة من خلال تطوير التعتيم الأوتوماتيكي. في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة إنشاء نوافذ يمكنها تغيير مستوى التعتيم بناءً على الوقت من اليوم. هذا يعني أن نوافذ السيارة يمكن أن تتغير حسب الموقف أو حسب المستخدم.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل تحاول أن تغطي أكبر قدر ممكن من المجالات في براءات الإختراع الخاصة بها، وفي براءة الإختراع هذه بالذات، تريد شركة آبل تغطية السيارات والمباني على حد سواء. ومع ذلك، الإهتمام بالسيارات هو الجزء الأكثر إثارة للإهتمام لأنه تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل تعمل على إنشاء السيارة الكهربائية الذاتية القيادة الخاصة بها، أو على الأقل التقنيات المتعلقة بالسيارات.

ووفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” قد تحتوي النوافذ القابلة للتعديل على طبقات قابلة للتعديل مثل طبقات التعتيم القابلة للتعديل، والطبقات الإنعكاسية القابلة للتعديل، وطبقات الضباب القابلة للتعديل. يمكن دمج طبقات النوافذ القابلة للتعديل في نافذة ذات طبقة هيكلية شفافة واحدة أو أكثر “. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستطبق هذه الفكرة على أرض الواقع أم لا، ولكن هذه بالتأكيد فكرة رائعة جدًا.