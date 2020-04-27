Zoom تعزز البنية الأمنية وخصوصية مستخدميها في الإصدار الجديد من تطبيقها لمؤتمرات الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - فيما كان يجب أن يكون عامًا رائعًا لتطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom، إتضح أن العكس هو ما حدث، على الأقل نسبيًا. بسبب الشعبية الكبيرة التي حظي بها هذا التطبيق في الفترة القليلة الماضية بسبب بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم، فقد تعرض هذا التطبيق للكثير من التدقيق مما نتج عن ذلك في نهاية المطاف إكتشاف العديد من مشاكل الأمان والخصوصية في التطبيق، مما أجبر الشركة في النهاية على إيقاف مهمة تزويد التطبيق بالمزيد من الميزات الجديدة والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح مكامن الخلل في التطبيق.

الخبر السار لمستخدمي Zoom هو أنه يبدو أن الشركة قد خطت خطوة كبيرة جدًا على هذه الجبهة لأنها قامت للتو بإطلاق الإصدار 5.0 من تطبيق Zoom. يأتي هذا الإصدار الجديد مع العديد من التحسينات والإصلاحات الأمنية، والعديد من التغييرات التي تهدف لتعزيز خصوصية المستخدمين، مثل نظام التشفير AES 256bit الذي يُساعد على حماية البيانات.

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حصل الإصدار الجديد من تطبيق Zoom كذلك على ميزات تحكم جديدة مثل توجيه البيانات، حيث سيتمكن المسؤول عن الحساب الآن من إختيار مناطق مراكز البيانات التي ستستخدمها إجتماعاتهم. ويأتي هذا التغيير بعدما تردد في الفترة الماضية أن بعض مؤتمرات الفيديو على Zoom يتم توجيهها إلى الصين، مما أدى إلى بزوغ مخاوف بشأن الخصوصية. وبغض النظر عن ذلك، سيقوم تطبيق Zoom كذلك الآن بتفعيل Waiting Rooms وكلمات المرور إفتراضيًا، وبالتالي تقليل إحتمال تعرض الخدمة لهجوم ” Zoom Bombing “.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Zoom، السيد Eric S.Yuan، فقد صرح بالقول : ” أنا فخور للوصول إلى هذه الخطوة في خطتنا التي تستغرق 90 يومًا، ولكن هذه ليست سوى البداية. بنينا عملنا من خلال توفير السعادة لعملائنا. سنكسب ثقة عملائنا ونوفر لهم السعادة من خلال تركيزنا الثابت على توفير المنظومة الأكثر أمانًا “.