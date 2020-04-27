تصنيع غرفة تعقيم اشخاص 'بجهود ذاتية' واهداءها الى مستشفى الزعفرانية

وقال المهندس : هادي علي طه في بيان صحفي، ان الشركة تمتلك الإمكانيات الفنية والتصنيعية والخبرات المتراكمة لإنتاج وتصنيع مختلف الأجهزة بالمواصفات المعمول بها في وزارة الصحة ولديها الإستعداد الكامل لدعم القطاع الصحي من أجل تخطي أزمة الوباء، مشيراً الى ان الغرفة تتكون من هيكل بعرض ١٠٠ سم وطول ١٢٠ سم وبارتفاع ٢٣٠ سم تتوزع فيها عدد من نوزلات بخاخات، حول الشخص في غرفة التعقيم بشكل يضمن توزيع محلول التعقيم بشكل متجانس وان التشغيل يتم عن طريق ضخ مادة التعقيم من خزان بلاستيكي سعته ١٢٠ لتر عن طريق مضخة كهربائية ثم إلى النوزلات التي تعمل على تحويل سائل محلول التعقيم إلى رذاذ بفعل ضغط المضخة.

ولفت الى وجود متحسس في مدخل الغرفة يعطي اشارة الى المضخة بالعمل عند دخول الشخص الى غرفة التعقيم وتستمر بالعمل لمدة ١٠ - ١٥ ثانية بشكل أوتوماتيكي وبالامكان التحكم بزمن التعقيم ، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ التوجيهات الصادرة من خليتي الأزمة المشكلة في الوزارة وإنجاز جميع الأعمال المكلفة بها بدقة وكفاءة عالية وفق أحدث المواصفات العالمية .

وأفصح المدير العام عن ان الشركة قامت باهداء غرفة التعفير المصنعة الى مستشفى الزعفرانية العام وتشغيلها في المدخل الرسمي للمراجعين في المستشفى وادخالها للعمل ، لافتاً الى ان الشركة تمكنت أيضاً من تصميم وتنفيذ وإنتاج جهاز للتنفس الاصطناعي الذي حصل على شهادة الفحص والمعايرة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وقامت كذلك بتجهيز المستشفيات بقناني الاوكسجين الطبي بنقاوة عالية للاسهام في دعم القطاع الصحي وإسناده لاحتواء فايروس كورونا المستجد .