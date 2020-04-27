تصنيع غرفة تعقيم اشخاص 'بجهود ذاتية' واهداءها الى مستشفى الزعفرانية

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أعلن مدير عام شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن تصميم وتصنيع غرفة تعقيم الاشخاص بجهود كوادر الشركة الهندسية والفنية.
وقال المهندس : هادي علي طه في بيان صحفي، ان الشركة تمتلك الإمكانيات الفنية والتصنيعية والخبرات المتراكمة لإنتاج وتصنيع مختلف الأجهزة بالمواصفات المعمول بها في وزارة الصحة ولديها الإستعداد الكامل لدعم القطاع الصحي من أجل تخطي أزمة الوباء، مشيراً الى ان الغرفة تتكون من هيكل بعرض ١٠٠ سم وطول ١٢٠ سم وبارتفاع ٢٣٠ سم تتوزع فيها عدد من نوزلات بخاخات، حول الشخص في غرفة التعقيم بشكل يضمن توزيع محلول التعقيم بشكل متجانس وان التشغيل يتم عن طريق ضخ مادة التعقيم من خزان بلاستيكي سعته ١٢٠ لتر عن طريق مضخة كهربائية ثم إلى النوزلات التي تعمل على تحويل سائل محلول التعقيم إلى رذاذ بفعل ضغط المضخة.
وأفصح المدير العام عن ان الشركة قامت باهداء غرفة التعفير المصنعة الى مستشفى الزعفرانية العام وتشغيلها في المدخل الرسمي للمراجعين في المستشفى وادخالها للعمل ، لافتاً الى ان الشركة تمكنت أيضاً من تصميم وتنفيذ وإنتاج جهاز للتنفس الاصطناعي الذي حصل على شهادة الفحص والمعايرة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وقامت كذلك بتجهيز المستشفيات بقناني الاوكسجين الطبي بنقاوة عالية للاسهام في دعم القطاع الصحي وإسناده لاحتواء فايروس كورونا المستجد .
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