علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: 11 شركة تقنية عرضة للخطر حال عرقلة ترامب الهجرة إلى الولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت وادي السليكون منذ فترة طويلة أنه ملاذ للمهاجرين ذوي المهارات العالية، لكن الشركات الموجودة في مركز التكنولوجيا قد تفقد مصدرًا رئيسيًا للمهنيين المهرة إذا استمرت إدارة ترامب في تشديد لوائحها الصارمة بالفعل التي تحكم تأشيرات H1B التي تسمح للأجانب بالعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة.

وبدأ الرئيس ترامب التكهنات بأن الإدارة ستنهي وظائف العمال الأجانب يوم الاثنين، بعد أن غرد أنه سيصدر قريباً أمرًا تنفيذيًا على طريق مختلف للهجرة، وأكد في مؤتمر صحفي في اليوم التالي أن عملية قبول المهاجرين الدائمين الجدد سيتم تعليقها لمدة 60 يومًا.

وفي حين لم يصل ترامب إلى حد كبير لمعاينة اللوائح المحتملة التي قد تضرب أيضًا تأشيرات تصريح العمل المؤقت للموظفين الأجانب، فإنه لا يزال يلمح إلى أنه قد يتم تنفيذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على تدفق العمال إلى الولايات المتحدة، حيث كان هدفه المعلن حماية العمال الأمريكيين من المنافسة مع غير المواطنين على الوظائف المتاحة.

ولعل هذا خط منطقي مألوف للرئيس الأمريكى، الذي استهدف برنامج تأشيرة H1B لسنوات، مدعيا أن الشركات تستخدمه لتوظيف عمالة أجنبية رخيصة بدلاً من الأمريكيين، وعلى الرغم من أن أي تدابير محتملة للحد من الهجرة لا تزال غامضة، يقترح محامو الهجرة أن يبدأ كل من الموظفين والشركات المرخص لهم في H1B في التفكير في الآثار المترتبة على هذه التغييرات في السياسة، أثناء إنشاء خطط الطوارئ.

وقد استخدم موقع Business Insider البيانات الحكومية حول عدد التماسات H1B الجديدة التي قدمتها الشركات خلال السنة المالية 2019 لتجميع قائمة بشركات التكنولوجيا التي ستتأثر بأي قيود مقترحة على الهجرة، كما تم تضمين موقع المقر الرئيسي لكل شركة في الولايات المتحدة، وحجم إجمالي القوى العاملة فيها (في كثير من الحالات، يمثل هذا الرقم الموظفين الموجودين حول العالم.)

ومع ذلك، فإن الأرقام الواردة أدناه لالتماسات H1B الجديدة لا تقدم بالضرورة صورة كاملة عن عدد الموظفين الأجانب الموجودين حاليًا في القوى العاملة في كل شركة، ويستثني هذا الرقم الموظفين الذين مددوا إقامتهم في الولايات المتحدة من خلال مطالبة أرباب عملهم بمساعدتهم على تجديد تأشيرات H1B الخاصة بهم، أو رعاية طلبات الحصول على البطاقة الخضراء.

 

وفيما يلي أبرز 11 شركة عملاقة للتكنولوجيا يمكنها تحمل أكبر تأثير من أي قيود على تصاريح العمل الأجنبية:

 

 

أمازون

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المقر الرئيسي: سياتل، واشنطن

مجموع العاملين: 750.000

التماسات H1B المعتمدة: 3،575

 

ألفابت

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المقر: ماونتن فيو، كاليفورنيا

مجموع العاملين: 118،899

التماسات H1B المعتمدة: 2،707

 

 

مايكروسوفت

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المقر الرئيسي: سياتل، واشنطن

الموظفون: 144،000

التماسات H1B المعتمدة: 1،706

 

 

 فيس بوك

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المقر الرئيسي: Menlo Park، كاليفورنيا

الموظفون: 44.942

التماسات H1B المعتمدة: 1،534

 

IBM

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المقر: أرمونك، نيويورك

الموظفون: 381،100 (اعتبارًا من 2018)

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التماسات H1B المعتمدة: 1،256

 

أبل

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المقر: كوبرتينو، كاليفورنيا

الموظفون: 137،000

التماسات H1B المعتمدة: 1،155

 

 

شركة انتل

انتل

المقر الرئيسي: سانتا كلارا، كاليفورنيا

الموظفون: 110800

التماسات H1B المعتمدة: 1،014

 

سيسكو

سيسكو

المقر: سان خوسيه، كاليفورنيا

الموظفون: 75.900

التماسات H1B المعتمدة: 690

 

كوالكوم

كوالكوم

المقر الرئيسي: سان دييغو، كاليفورنيا

الموظفون: 37،000

التماسات H1B المعتمدة: 652

 

أوراكل

اوراكل

المقر الرئيسي: Redwood City، كاليفورنيا

الموظفون: 136،000 موظف

التماسات H1B المعتمدة: 563

 

أوبر

أوبر

المقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

الموظفون: 26900

التماسات H1B المعتمدة: 491

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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