شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Messenger Rooms من فيس بوك تصل قريبا لمستخدمى واتس آب.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك أمس الأول عن أداة جديدة - تسمى Messenger Room - ستسمح لما يصل إلى 50 مستخدمًا بإجراء مكالمات فيديو عبر تطبيق ماسنجر، ويبدو أن عملاق شبكات التواصل الاجتماعى سيقدم اختصارًا لهذه الأداة الجديدة لمستخدمى واتس آب أيضًا، مما يتيح لهم الوصول إلى خيار آخر لمكالمات الفيديو.

ووفقًا لتقرير من WABetaInfo تم اكتشاف هذه الميزة بالإصدار التجريبى من Android 2.20.139 من واتس آب مع اختصار "الغرفة"، وسيتمكن المستخدمون من العثور على ميزة مكالمات الفيديو داخل أى دردشة، حسب لقطة الشاشة المقدمة من WABetaInfo.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا" فعندما يضغط المستخدمون على خيار Room أو "الغرفة"، سيروا رسالة تمهيدية صغيرة نصها "إنشاء غرفة فى Messenger وإرسال محادثة فيديو طويلة إلى مجموعة مع أى شخص، حتى إذا لم يكن لديهم واتس آب أو ماسنجر"، وهذا يعنى أن استخدام هذا الخيار لمكالمة الفيديو، سيعيد توجيه مستخدمى واتس آب خارج التطبيق.

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وقال واتس آب فى محاولة لإخلاء مسؤوليته عن الخصوصية: "الغرف محمية بواسطة عناصر تحكم التشفير والخصوصية فى ماستجر، ولكنها غير مشفرة من البداية إلى النهاية".

وتعد هذه الأداة الجديدة محاولة من فيس بوك لشق طريق بمجال تطبيقات مكالمات الفيديو، التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى الطلب منذ تفشى جائحة فيروس كورونا، إذ أعلنت الشركة فى وقت إطلاقها أنه من المقرر طرح غرف ماسنجر هذا الأسبوع فى بعض البلدان والتوسع فى بقية العالم فى الأسابيع المقبلة.

وتم اكتشاف الاختصار الخاص بواتس آب بالفعل فى إصدار Android التجريبى من واتس آب فى الوقت الحالى، ويجب أن يتبع ذلك تحديث الإصدار التجريبى لنظام التشغيل iOS والطرح العام أيضًا.