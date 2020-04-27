شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة 'Battlefield V’ تحصل على آخر تحديث هذا الصيف.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركتى الألعاب DICE وEA على إنهاء التدفق المستمر للتحديثات في لعبة Battlefield V، حيث أعلن المطورين أنه سيكون هناك تحديث واحد مستقل آخر للعبة إطلاق النار هذا الصيف، لكن ليس من الواضح ما الذي سيحتوي عليه التحديث إلى جانب خريطة ليبيا الجديدة، والمزيد من الأسلحة و "تعديلات اللعبة"، لكن الفريق شدد على أنه لن يكون هناك فصل جديد.

فيما يعد وضع "Into the Jungle"، الذي يحمل طابع المحيط الهادئ، آخر التحديثات الموسمية التي تم طرحها منذ إطلاق اللعبة، وبعد ذلك، سينتقل التركيز إلى الأنشطة والأحداث الأسبوعية، بالإضافة إلى المكافآت الأسبوعية التي تمنحك فرصة لفتح العتاد المتاح سابقًا.

ومن المقرر أن يتم التحديث مؤقتًا لشهر يونيو، على الرغم من أن استوديوهات DICE حذرت من أن الاضطرار إلى العمل من المنزل أثناء الوباء يمكن أن يغير التوقيت، وكلما وصل الإصدار أسرع، فسوف يمثل نهاية للتطور الرئيسي للعبة التي كانت، في بعض النواحي، بمثابة تجربة لـ EA - على حد سواء للغزوات في أنواع مثل battle royale وكذلك التحول نحو الألعاب مثل الخدمات الحية.

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يذكر أن Battlefield V هي لعبة فيديو تصويب من منظور الشخص الأول، طورت من قبل DICE وEA وبغض النظر عن كونها تحمل الرقم 5 أوV بالفرنسية فهي للإصدار السادس عشر من سلسلة باتلفيلد، وتقع أحداثها في الحرب العالمية الثانية ويتواجد في اللعبة الطور الشهير باتل رويال للقتال الجماعي الحي.