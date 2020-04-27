شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطالب موظفيها بتقديم طلبات إجازة حال استمرارهم بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن عمال المستودعات في أمازون الراغبين في البقاء في المنزل لتجنب فيروس كورونا COVID-19 سيتعين عليهم تقديم طلب إجازة رسمي قريبًا، حيث طلبت شركة أمازون من الموظفين المقيمين في المنزل إما الإبلاغ عن نوبات عملهم بدءًا من 1 مايو أو طلب إجازة أخرى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أخبر متحدث بلومبرج أن خيار الإجازة سيكون متاحًا لكل من العاملين بدوام جزئي ودوام كامل، في حين أوضحت مدونة الشركة أن الإجازة ستمنح لمجموعة من الحالات المتأثرة بـ COVID-19 مثل "الأفراد المعرضين للخطر" (بما في ذلك أفراد الأسرة) وإغلاق المدارس.

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كما حاول عملاق الإنترنت طمأنة العمال والجمهور بأن ظروف العمل ستكون أفضل، وأكدت الشركة أنها تجري فحوصات لدرجات الحرارة، وأنها تأمل في البدء في اختبار بعض الموظفين مباشرة لـ COVID-19 "قريبًا"، كما أنها تمدد زيادة قدرها 2 دولارًا للأجر الأساسي لكل ساعة حتى 16 مايو.

ويوضح القرار التوازن الذي تحاول أمازون تحقيقه، وهي عازمة على تجنب النقص في الموظفين حيث تستمر في النضال مع الطلب المرتفع خلال الوباء، لكنها تواجه أيضًا ردة فعل من العمال المعنيين بأنها لا تفعل ما يكفي لحمايتهم من الفيروس التاجي الجديد.

ويعالج النهج الجديد كلا الجانبين، لكنه قد يترك البعض غير مرتاح لأنهم يتعرضون لضغوط إما أن يخاطروا بالعدوى في العمل (مهما كانت كبيرة أو صغيرة) أو للعثور على وظيفة جديدة في سوق مزدحم للغاية.