فيديو.. أول هاتف ذكي من سامسونغ مزود بكاميرا متحركة

وقال موقع “pocketnow” التكنولوجي، إن جهاز سامسونغ الجديد ذو الكاميرا المتحركة هو قيد التطوير، وليس هناك أي معلومات أخرى بخلاف أنه يجري العمل عليه.

وأضاف “من المرجح أن يكون ذلك الجهاز متوسط المدى بالنظر إلى مستشعر بصمة الإصبع في الخلف الذي يحيط به نظام كاميرا ثلاثية، ويتميز بتصميم مشابه لهواتف سامسونغ متوسطة المدى التي تم طرحها في 2019”.

ويمكن أن يتم تزويد الجهاز بمنفذ USB من النوع C في الأسفل بدون مقبس سماعة رأس، كما يبدو أن الشاشة ستكون مزودة بحواف رفيعة للغاية بسبب الشاشة المتحركة.

ومع ذلك، لن تقوم شركة سامسونغ بإطلاق هذا الجهاز الآن، إلا أن فريق التصميم يعمل عليه.

كشف الخبراء عن قائمة لأفضل هواتف “سامسونغ” لعام 2020، حيث احتل هاتف “غالاكسي أي 10” المركز الأول في القائمة.

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بينما جاء هاتف “غالاكسي إي 10إس” في المرتبة الثانية المزود ببطارية سعة 4000 أمبير وذاكرة 32 غيغابايت وشاشة بحجم 6.2 بوصة.

بينما احتل كلا من “غالاكسي أي 30″ و”أي 30إس” المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، حيث يتمتعان بذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابيات، كما أنهما أغلى بقدر صغير من الإصدارات في المراتب الأولى.

كما ضمت القائمة هواتف “غالاكسي أي40″ و”أي50″ و”إم 30إس” و”أي 50إس”، حيث تبلغ جودة شاشة هذه الأجهزة 1080 بكسل، كما أنها مزودة بوحدة دفع غير تلامسية ” NFC” بالإضافة إلى كاميرا بجودة عالية، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وفق موقع “وان”.