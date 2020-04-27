شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن أدوات جديدة لـ Workplace لدعم العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن Facebook Workplace هي خدمة مخصصة للشركات والمؤسسات جماعي من فيس بوك منسية تشبه إلى حد ما Microsoft Teams أو Slack، والتى تعتمد على واجهة مستخدم فيس بوك المألوفة لتنظيم أنشطة العمل والتواصل بين فرق العمل، وقد جعلت متطلبات العمل من المنزل مثل هذه الأدوات أكثر أهمية، حيث كشفت فيس بوك مؤخرا عن عدد من الأدوات الجديدة لدعم عملائها من الشركات.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن الأدوات التي أعلنت فيس بوك عنها تدعم هذه الأهداف وتشمل:

مشاركة أفضل للمعلومات، حيث إن أحد أكبر التحديات، إن لم يكن من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات في عالم العمل عن بُعد، هو القدرة على مشاركة المعلومات الدقيقة في الوقت الفعلي بشكل فعال مع الموظفين.

مكتبة المعرفة: مكان للمحتوى الثابت في مكان العمل

يشير فيس بوك إلى أن الموظف العادي يهدر أكثر من 9 ساعات في الأسبوع في البحث عن معلومات الشركة المهمة مثل إرشادات الصحة والسلامة أو معلومات الفوائد، ولمعالجة هذه المشكلة، يطلقون مكتبة المعارف، المنزل الجديد لموارد الشركة الرئيسية في مكان العمل.

حيث أن مكتبة المعارف هي مكان واحد لإنشاء محتوى ثابت وتخزينه ومشاركته، مثل العمل من النصائح المنزلية أو سياسات الموارد البشرية والنفقات، حتى يتمكن الموظفون من اكتشاف المعلومات التي يحتاجونها والوصول إليها بسهولة في المنزل أو أثناء التنقل.

مسودة لـ "Draft for"

المسودة هي ميزة تسمح للأفراد بصياغة المشاركات نيابة عن المديرين التنفيذيين الذين يمكنهم بعد ذلك المراجعة والموافقة والنشر، وسيساعد ذلك في تبسيط مشاركة المعلومات الدقيقة، مع جمع الأصوات عبر المؤسسة.

الحملات "Campaigns"

الحملات هي ميزة جديدة تسمح بتتبع مدى وصول الجمهور والمشاركة عبر مجموعة من المنشورات، ويتضمن هذا مقاييس المشاعر، التي يمكن أن تساعدك في تحديد المحتوى الأكثر فائدة للناس حتى تتمكن من إنشاء المزيد منه، فعلى سبيل المثال، باستخدام الحملات، يمكنك نشر مشاركات متعددة على COVID-19 أو "العمل من المنزل"، ثم إلقاء نظرة على التأثير على معنويات الموظفين للتأكد من أنك تقدم المعلومات الأكثر صلة. ستكون الحملات متاحة في مايو.

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دعم رفاهية الموظف

الأولوية الثانية لـ Facebook هي تسهيل الأمر على الشركات الموزعة للاستماع إلى موظفيها، وتوفير فرص التغذية الراجعة والتركيز على الرفاهية، وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها توفر الأدوات الجديدة التالية:

تنبيهات السلامة

قام Facebook بتوسيع فحص السلامة في مكان العمل من خلال تقديم تنبيهات الأمان. يمكّن هذا المؤسسات من إرسال تنبيهات مستقلة توفر تحديثات أو سياق حول حادثة دون الحاجة إلى استجابة. يمكن استخدام تنبيهات الأمان لأي تحديثات أمان هامة، وليس فقط التدريبات أو الأزمات.

مشاركات سين وجيم

أنشأ فيس بوك نوعًا جديدًا من مشاركات ما بعد الأسئلة والأجوبة. هذه مصممة لمساعدة المؤسسات على فهم ما هو مهم للموظفين ولتمكين التعليقات السريعة، حيث سيتمكن الأشخاص من إضافة الأسئلة والتصويت عليها، مما يضمن حصول أهم الاهتمامات عبر المؤسسة على الاهتمام الذي تستحقه.

ردود فعل وإطارات الملف الشخصي

أخيرًا، قدم فيس بوك إطار Care Reaction and Profile Frames لمساعدة أولئك المنفصلين بسبب الوباء على الشعور بالتقرب من زملائهم، حيث أن رد فعل Facebook Care Reaction الجديد - وهو رمز تعبيري يعانق قلبًا - قادم إلى Workplace لمساعدة الزملاء في إظهار الرعاية والدعم عند الرد على مشاركة أو رسالة أو صورة أو فيديو.