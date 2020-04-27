شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تشغلهم بحاجة مفيدة.. 5 ألعاب تساعد في تنمية مواهب أطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع فرض العزل المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبقاء الأطفال في المنازل، نجد أنه من المهم البحث عن طرق متنوعة لشغل فراغهم بشيء مفيد، وفيما يلى نعرض مجموعة من تطبيقات الألعاب التى تساعد على تطوير الجانب الإبداعي للطفل، إذ توفر مجموعة من المهارات لتنمية مواهب الأطفال خلال العزل المنزلي:

لعبة Alphabear 2:

هي لعبة ألغاز حروف وتعتبر مناسبة للأطفال في السن المبكر، وتتيح لهم تهجئة الكلمات من خلال تحديد الحروف على شبكة الألغاز، وعند استخدام الحروف المجاورة لبعضها البعض يظهر شكل دب، كلما زاد عدد الأحرف التي يستخدمها الطفل زاد حجم الدب وعدد النقاط التي يكسبها.

- لعبة Beck and Bo:

تتيح للأطفال التعرف على الأشياء في عالمهم أثناء بناء مفرداتهم اللغوية بطريقة مليئة بالمرح والأنشطة، حيث يوفر التطبيق ألبومات تفاعلية تتضمن العناصر والأشياء والكائنات الحية، حيث يمكنهم تهجئة أسمائها الصحيحة، ومئات التسجيلات الصوتية والأصوات لمختلف الكائنات الحية وعناصر الطبيعة

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- لعبة Curious World:

هي لعبة ألغاز ممتعة تتيح تجربة تعليمية لإشباع فضول الأطفال، من خلال تتبعهم لشخصين افتراضيين داخل اللعبة في عالم مليء بالمرح والفضول، والعمل على حل مجموعة متنوعة من الألغاز المختلفة، باستخدام مجموعة أدوات لمساعدتهم في ذلك.

- لعبة Draw and Tell HD:

تعمل هذه اللعبة على تنمية مهارة رواية القصص لدى الأطفال من خلال الرسومات، حيث يوفر التطبيق أكثر من 27 قلمًا للتلوين، وفراشي للطلاء، و32 خلفية، وأكثر من 150ملصقًا يحتوي على أحرف وسيارات وأطعمة وحيوانات وغيرها، ويمكن للأطفال استخدامها لإنشاء الرسوم المتحركة الخاصة بهم، ثم حفظها ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

- لعبة Build A Truck:

هي لعبة مناسبة للأطفال الذين يحبون الشاحنات وبناء الأشياء، حيث يقدم لهم مهمة بناء شاحنة فريدة خاصة بهم لاستخدامها لاحقًا في السباق، حيث يجب على الأطفال التفكير في الأجزاء المختلفة التي يستخدمونها لبناء الشاحنة وكيف تتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها البعض لبناء شاحنة كاملة من البداية إلى النهاية.