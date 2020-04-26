كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين، رابع أيام رمضان، يشهد استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
وقالت الأرصاد في بيان، إن السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشوائب عالقة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:
القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15
سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20
قنا العظمى 33 درجة والصغرى 21
أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة جنوب البلاد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس رابع أيام رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.