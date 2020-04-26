عاصفة جنوب البلاد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس رابع أيام رمضان 2020

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين، رابع أيام رمضان، يشهد استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان، إن السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشوائب عالقة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16

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الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 21

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21