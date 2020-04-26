مظهر آب ستور نهارًا في رمضان يختلف عن مظهره ليلًا

بمناسبة شهر رمضان سيقدم متجر آب ستور للعملاء في منطقة الشرق الأوسط تجربة فريدة تختلف بين النهار والليل، فبدايةً من الثالث والعشرين من أبريل، سيحدث تحوّل في آب ستور من خلال مجموعة منتقاة بشكل خاص من التطبيقات بالإضافة إلى هوية مرئية مميزة، ونظرًا إلى تغيير أسلوب حياة العملاء وعاداتهم في رمضان قبل الغروب وبعده، سيعرض دليل النهار والليل تطبيقات وألعاب مختلفة للاستمتاع طوال فترات اليوم المختلفة.

يستطيع المستخدمون أثناء النهار اكتشاف مجموعة من التطبيقات تتنوع بين تلك التي تهتم بالصحة وتحسين الذات إلى الطهي والإنتاجية والألعاب البسيطة، أما في الليل فسينصب التركيز على تجارب الألعاب الأكثر احترافية إلى جانب الترفيه وتشغيل المحتوى عبر الإنترنت ومحتوى الصور والفيديو وتصور الرسومات التي كُلِّف بها الفنان المغربي محمد سميج تجربة الليل والنهار للمساعدة على سرد قصة مرئية إلى جانب محتوى آب ستور الجديد في شهر رمضان الحالي.

قسم الألعاب والتطبيقات:

تسهّل علامات التبويب في آب ستور على المستخدمين اكتشاف تطبيقات جديدة سيحبونها ومعرفة المزيد عن أنواع التطبيقات التي يحبونها بالفعل، يستطيع الزوار الاستمتاع بتطبيقات مثل Athan Pro وShare the Meal أثناء النهار، ثم التحول إلى تطبيقات الألعاب والترفيه مثل Call of Duty وشاهد وOSN أثناء الليل.

قسم اليوم:

يلقي قسم اليوم الضوء على قصص أصلية تساعد المستخدمين على اكتشاف المزيد مما يوفره آب ستور، وسيتضمن هذا القسم قصصًا عن أفضل العروض التي يمكن مشاهدتها والمتطلبات الأساسية لشهر رمضان وقائمة كاملة للاستعداد لهذا الشهر، بالإضافة إلى عروض رمضان للألعاب والفعاليات داخل الألعاب، كما سيكون هذا أول رمضان يستطيع فيه المستخدمون تجربة آب ستور باللغة العربية بالكامل، مع توفير مزيد من المحتوى المعرّب للمستخدمين.

يعد آب ستور أكثر أسواق التطبيقات أمانًا وحيوية في العالم، حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع، ويظل المكان الأكثر أماناً للمستخدمين للعثور على مجموعة كبيرة متنوعة من التطبيقات المجانية والمدفوعة، وهذا العام، يستطيع المستخدمون توسيع نطاق التطبيقات في رحلتهم الرمضانية من خلال الاستمتاع بمجموعة كاملة من التطبيقات التي تناسب جميع احتياجاتهم.