كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال موقع الهيئة إن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء مورد رقمي للبحث العلمي والتحليل، ودعم جهود رسم الخرائط الجيولوجية المستقبلية. ولفتت إلى أن الخريطة الجديدة تعتبر موردا مهما للمعلمين والجمهور المهتم بجيولوجيا القمر، مشيرة إلى أن إنشاء الخريطة جرى بمساعدة بيانات من بعثات سابقة إلى القمر، والمعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر. المصدر عربي21

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نشر أول خريطة مفصلة لسطح القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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