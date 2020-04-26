تكنولوجيا: وان بلس تطلق تحديث لمعالجة مشكلة الشاشة الخضراء في OnePlus 8

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة وان بلس تحديث جديد لواجهة OxygenOS لإصلاح مشكلة الشاشة الخضراء التي رصدت في الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 8، وOnePlus 8 Pro.
على غرار مشكلة الشاشة الخضراء التي رصدت لدى مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra، واجهت إصدارات وان بلس الجديدة OnePlus 8، وOnePlus 8 Pro المشكلة ذاتها، كما بدأ مستخدمي الهاتف في تسجيل العديد من الشكاوى على منتديات وان بلس.
قامت شركة وان بلس بإطلاق تحديث سريع لواجهة OxygenOS، والذي يتوفر للمستخدمين في الإصدار رقم OxygenOS 10.5.5 لمستخدمي هاتف OnePlus 8 Pro، والإصدار رقم 10.5.4 لمستخدمي هاتف OnePlus 8.
كما يأتي التحديث الجديد لمستخدمي هواتف OnePlus 8 Pro بدعم لحساسية أعلى في اللمس في حواف الشاشة، مع بعض التحسينات في مؤثرات الشاشة، كما يعالج التحديث مشكلة الشاشة الخضراء.
أيضاً من المقرر أن يأتي تحديث OxygenOS 10.5.5 بإستقرار أفضل للنظام، مع بعض المميزات الجديدة للكاميرة، ومنها توازن أعلى في اللون الأبيض ودقة التركيز عند التصوير في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة، أيضاً يأتي التحديث بإستقرار في الكاميرة وواجهة المستخدم، إلى جانب تحسينات في الإتصال بشبكات Wi-Fi.
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