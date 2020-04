فيسبوك تواصل معركتها القانونية ضد مخترقي واتساب

زعم محامو شركة فيسبوك في الوثائق المقدمة إلى المحكمة أن (NSO Group)، شركة تطوير برمجيات التجسس المتهمة بالتجسس على أكثر من ألف شخص من مستخدمي واتساب، قد استخدمت خوادم موجودة في الولايات المتحدة لشن هجماتها.

وتدعي واتساب المملوكة لفيسبوك في وثائق المحكمة أن (NSO Group) استخدمت خادمًا تديره شركة الاستضافة الواقع مقرها في لوس أنجلوس (QuadraNet) أكثر من 700 مرة خلال الهجوم لتوجيه برامج (NSO) الضارة إلى أجهزة مستخدمي واتساب في شهري أبريل ومايو 2019.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد استخدمت (NSO Group) خادمًا بعيدًا استضافته أمازون لاستهداف مستخدمي واتساب، حسبما قال مهندس برامج واتساب (كلاوديو جورجي) Claudiu Gheorghe، وتمثل الوثائق ضربة لمزاعم (NSO Group) بأن منتجها المميز المسمى (Pegasus) غير قادر على تشغيل العمليات في الولايات المتحدة.

وقالت واتساب: “يشكل هذا الانتهاك لخوادم واتساب وأجهزة المستخدمين قرصنة غير قانونية، بالإضافة إلى جريمة الوصول غير المصرح به وفقًا لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسب”.

وتعتبر هذه الوثائق الأحدث في المعركة القانونية التي بدأتها واتساب عبر رفع دعوى قضائية ضد (NSO Group) العام الماضي بسبب التجسس المزعوم على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال (جون سكوت رايلتون) John Scott-Railton، أحد كبار الباحثين في (Citizen Lab) بجامعة تورنتو، عبر

Its going to be hard for NSO to credibly claim that there is no US nexus to their operations when they were busy paying for server space in American data centers. pic.twitter.com/V8L0yMTK6r

