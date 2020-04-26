شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد خريطة مفصلة لسطح القمر... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية خريطة مفصلة شاملة لسطح القمر هدفها أن تساعد فى البعثات المستقبلية إليه، وتم إنشاء الخريطة الجديدة للقمر، بمساعدة بيانات من بعثات أبولو والمعلومات التى جمعتها الأقمار الصناعية والمراصد الفلكية الحديثة للقمر التى تضم صورا للارتفاعات وأنواع الصخور على سطحه

وقال مدير مركز علوم الجيولوجيا الفلكية ورائد الفضاء السابق فى وكالة "ناسا" جيم رايلي: " إننا نحلم بالقمر ومتى قد نعود إليه، ولذلك من المذهل أن نرى مركز علوم الجيولوجيا الفلكية يخلق موردا يمكن أن يساعد وكالة ناسا فى تخطيطها للبعثات المستقبلية".

وأشار العالم الجيولوجى فى هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، كورى فورتيزو: "هذه الخريطة تتويج لمشروع استمر لعقود، وهى توفر معلومات حيوية للدراسات العلمية الجديدة من خلال ربط استكشاف مواقع محددة على القمر ببقية سطحه".

وتعمل وكالة "ناسا" حاليا على إطلاق مهام جديدة إلى سطح القمر، بدايتها عام 2024، ومن المحتمل أن تشمل أول رائدة فضاء تسير على سطحه، حسب سبوتنيك.

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أعلنت وكالة ناسا عن خطتها لإنشاء قاعدة على القمر، تضمن تواجد دائم لها سواء على السطح أو حول القمر، فبينما تتخذ ناسا خطوات فى برنامج Artemis لهبوط البشر على سطح القمر بحلول عام 2024، قدمت أيضا خطتها الأولى لما قد يبدو عليه الوجود القمرى الأمريكى بعد هذا الإنجاز.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تأتى الخطة الجديدة من تقرير من 13 صفحة تم تقديمه منذ أيام إلى مجلس الفضاء الوطنى، وهو مجموعة استشارية للرئيس دونالد ترامب، يرأسها مايك بنس، نائب الرئيس.

يلخص جزء كبير من التقرير، الذى يحمل عنوان "خطة ناسا للاستكشاف والتطوير المستدام للقمر"، الرؤية التى وضعتها ناسا لإنجاز هبوط القمر عام 2024.