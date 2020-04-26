تويتر تسجل 17 مليون تغريدة قبل دخول شهر رمضان 2020

بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّلت منصة تويتر 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي.

وللاحتفال بشهر رمضان أطلقت تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهِر رموزًا خاصة عند استخدامها، وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية. وسوف يظهر القمر على شكل هلال عند استخدام الوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية:

#رمضان.

#رمضان_كريم.

#رمضان_مبارك.

#Ramadan

#RamadanKareem

#RamadanMubarak

أما الرمز التعبيري الثاني فهو عبارة عن صورة لفانوس رمضان ويظهر مع استخدام الوسوم التالية:

#فانوس.

#فانوس_رمضان.

#فوانيس_رمضان.

#فوانيس.

#RamadanLanterns

#RamadanLantern

وأخيراً يظهر رمز تعبيري لكوب لبن وتمر، وذلك في إشارة للإفطار أو السحور عند استخدام الوسوم التالية:

#إفطار_رمضان.

#إفطار.

#إفطاراً_شهياً.

#إفطار_رمضان.

#إفطار.

#فطور_رمضان.

#فطور.

#سحور.

#سحور_رمضان.

#IftarRamadan

#Iftar

#Suhur

#SuhurRamadan

#Suhoor

#Sahur

#Suhour

يقصد الأشخاص منصة تويتر للتحدّث عن المواضيع التي تثير اهتمامهم خلال الشهر المبارك، وأبرزها الإيمان والطعام والترفيه. وكانت كلٌ من السعودية ومصر من بين الدول العشر الأولى التي غرّدت على مستوى العالم، وإليكم بعض أبرز المحطات لهذا العام خلال الشهر السابق لرمضان:

احتلّت الدول التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المراتب الأولى فيما يتعلق بالمحادثات حول شهر رمضان:

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المملكة العربية السعودية. مصر. الكويت. الإمارات العربية المتحدة. عمان.

تم تغريد الرمز المستخدم للصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ﷺ حوالي 4 ملايين مرة، أما أبرز البلدان التي استخدمت الرمز في تغريداتها، فشملت:

إندونيسيا. ماليزيا. المملكة العربية السعودية. تركيا. الولايات المتحدة الأمريكية. مصر.

أما أبرز الرموز التعبيرية المرتبطة بشهر رمضان على تويتر فهي:

???? (قمر على شكل هلال).

???? (يدان أثناء الصلاة).

???? (رفع اليدين في وضعية الدعاء).

فيما كانت أبرز الوسوم المتعلقة برمضان عالمياً على تويتر:

#رمضان.

#oruç (صيام بالتركي).

ramadan# (رمضان).

كما كان الطعام من أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام المستخدمين على تويتر خلال شهر رمضان، وإليكم بعض الأطباق التي ولّدت اهتماماً أكثر من غيرها:

حلا.

معجنات.

سلطات.

شوربات.

صواني.

موالح.

أما عن أبرز الوسوم المرتبطة بالطعام فهي:

#وجبات.

#وجبات_الخير.

#طبخ.

#دايت.

#رجيم.

#صحة.

وفيما يتعلق بمجال الترفيه، كانت الشخصية التي ذكرت أكثر من غيرها هي الممثلة والمغنية أمل بوشوشة (@amelbouchoucha)، التي سوف تؤدي دوراً تمثيلياً في المسلسل الرمضاني الجديد النحّات. وكان كلّ من الممثل المصري آسر ياسين (@AsserYassin) والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور (@CyrineAbdlNour) من بين أكثر الشخصيات الترفيهية نشاطاً التي غرّدت عبر تويتر في الفترة التي سبقت عرض مسلسلها الرمضاني.

وحازت البرامج الجديدة على تفاعل كبير عبر تويتر مع تطلع الناس لإصدارها، وكانت وسوم المسلسلات الأكثر استخدامًا هي: