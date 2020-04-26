شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون جهازا رخيصا للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمريكيون عن جهاز اختبار غير مكلف يتصل بالهاتف الذكى، والذى يمكنه اكتشاف مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، ولا يستغرق سوى 30 دقيقة فقط، إذ يمكن أن يقلل ملحق الهاتف الذكى الذى تبلغ قيمته 50 دولارًا تقريبًا من الضغط على المختبرات خلال جائحة مثل COVID-19.

تم نشر نتائج الدراسة الجديدة متعددة المؤسسات، بقيادة جامعة إلينوى فى أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر فى أوربانا شامبين بريان كانينجهام وأستاذ الهندسة الحيوية راشد بشير فى مجلة Lab on a Chip

وقال كننجهام: "إن التحديات المرتبطة باختبار مسببات الأمراض السريعة تساهم فى الكثير من عدم اليقين بشأن الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحى ومجموعة كاملة من المشكلات الصحية والاقتصادية الأخرى".

وقال الباحثون إن الدراسة بدأت بهدف الكشف عن مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية فى الخيول، بما فى ذلك تلك التى تسبب أمراض تنفسية حادة مماثلة لتلك التى يتعرض لها الصمابين بفيروس OVID-19.

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وأضاف كننجهام: "يمكن أن تؤدى مسببات الأمراض التى تصيب الخيول إلى أمراض مدمرة فى الحيوانات بالطبع، ولكن أحد أسباب عملنا معها يتعلق بالسلامة، وإن مسببات الأمراض التى تصيب الحصان فى دراستنا غير ضارة للإنسان".

وقال الباحثون إن جهاز الاختبار الجديد يتكون من وحدة صغيرة تحتوى على كواشف اختبار ومنفذ لإدخال مستخرج الأنف أو عينة الدم، وسيتم تثبيت الوحدة بالكامل على هاتف ذكي.

وأشار كانينجهام، أنه يمكن استخدام الجهاز لإجراء الاختبارات على ركاب الطائرات أو المشاركين فى المناسبات أو الفعاليات العامة، كما يمكنه تخزين نتائج التحاليل التى يجريها للرجوع إليها فى أى وقت.