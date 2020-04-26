شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتزم إنشاء أول مطار لطائرات الركاب بدون طيار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إى هانج" الصينية الرائدة عالميا فى مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية، عن عزمها على بناء أول منفذ إلكترونى لخدمات الطائرات من دون طيار فى العالم، وقالت الشركة، إنها "ستتعاون مع شريك محلى فى مدينة هيتشو فى مقاطعة قوانغشو الصينية لبناء الميناء الإلكترونى، مما سيسرع تأدية خدمات الشركة فى صناعة السياحة".

وتتضمن الخطة تسليم 20 وحدة من طائرات EHang 216، وهى مركبة طيران مستقلة للركاب ذات مقعدين، سيتم استخدامها فى مشاهدة المعالم من الجو، حسب روسيا اليوم.

ونفذت الشركة سابقا، أولى الرحلات التجريبية فى الولايات المتحدة لمركبات التاكسى الجوى من دون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء فى النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على الصين.

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يتكون مبنى المحطة الإلكترونية الجديد من ثلاثة طوابق تغطى مساحة 2500 متر مربع، وتشتمل الميزات المعمارية على قاعة استقبال فى الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب فى الطابق الثانى، ومنطقة مغادرة ووصول فى الطابق الثالث.

وسيتم وضع أربع منصات هبوط على السطح، بما يتيح هبوط وإقلاع أربع طائرات فى وقت واحد

جدير بالذكر، أعلنت الصين عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في برها الرئيسي، حتى نهاية يوم 23 أبريل، انخفاضا من 10 حالات مسجلة قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى 82804.

وكشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أن اللقاح الصينى لفيروس كوورنا قد يصبح جاهزًا بحلول شهر سبتمبر لاستخدامه في حالات الطوارئ مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية على أن يكون جاهزا لعامة الناس بحلول العام المقبل وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض في الصين.