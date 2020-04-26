تكنولوجيا: iFixit يؤكد على إمكانية إستبدال تكوينات iPhone SE مع أجزاء من iPhone 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملية تفكيك هاتف iPhone SE للعام 2020 التي أجريت في iFixit مؤخراً، على تشابه تكوينات الهاتف الداخلية مع تكوينات هاتف iPhone 8، كما أكد على إمكانية إستخدام تكوينات iPhone 8 في هاتف ابل الجديد iPhone SE للعام 2020.

قام موقع iFixit بإستبدال أجزاء هاتف ابل الجديد iPhone SE للعام 2020 بأجزاء من هاتف iPhone 8 بشكل سلس، حيث من المقرر أن تتوافق تكوينات iPhone 8 من الشاشة والتي تشمل الميكروفون ومستشعر القرب وأيضاً الكاميرة، مع فتحة SIM ومحرك Taptic مع الإصدار الجديد iPhone SE للعام 2020.

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لم تدعم أي من إصدارات ابل الماضية من هواتف الأيفون إستبدال زر Touch ID مع إصدار أخر من هواتف الأيفون، حيث إستطاعت ابل فقط إجراء الإصلاحات على هذا الجزء بشكل خاص في هواتف الأيفون، أيضاً لن يتاح للمستخدمين إستبدال البطارية في الإصدار الجديد، حيث يأتي iPhone SE للعام 2020 بموصلات جديدة، لذا سيتطلب إستبدال البطارية أيضاً عن طريق شركة ابل.

ولقد أكد موقع iFixit على أن ابل قدمت تحسينات واضحة في هاتف iPhone SE للعام 2020، كما أنه يختلف عن إصدارات ابل السابقة في توافقه مع هاتف iPhone 8.

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