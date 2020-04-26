شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنفى اختراق مستخدميها بسبب ثغرة بتطبيق Mail الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل، إنه لا يوجد دليل على أن الخلل الذى تم اكتشافه في تطبيق Mail الخاص بها لأجهزة أيفون وأيباد، قد تم استخدامه لمهاجمة العملاء، وتؤكد أنه لا يوجد تهديد مباشر من هذه الثغرة، وكانت كشفت شركة ZecOps الأمنية، ومقرها سان فرانسيسكو عن الخلل في 22 أبريل، حيث قالت إنه ربما تسبب في أن أكثر من نصف مليار جهاز أيفون أصبح عرضة للاختراق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال زوك أفراهام ، الرئيس التنفيذي لشركة ZecOps لرويترز، إنه وجد أدلة على استغلال الثغرات الأمنية في ست هجمات على الأقل على الإنترنت.

وأوضح أفراهام، أنه وجد أدلة على استغلال الثغرة في وقت يعود إلى يناير 2018، لكنه لم يتمكن من تحديد هوية المتسللين.

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وعلى الرغم من ذلك، اعترضت أبل لاحقًا على إدعاء أبراهام بأن الاختراق تم استخدامه ضد مستخدمي أيفون.

وقال متحدث باسم شركة أبل في بيان: "لقد حققنا بدقة في تقرير الباحث واستناداً إلى المعلومات المقدمة، خلصنا إلى أن هذه المشكلات لا تشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمينا".

وأضاف المتحدث عن الشركة: "حدد الباحث ثلاث مشكلات في البريد، لكنها وحدها غير كافية لتجاوز الحماية الأمنية لأجهزة أيفون وأيباد"، مؤكدا، "لم نجد أي دليل على استخدامها ضد العملاء."