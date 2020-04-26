شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطور نظام ملاحة ذاتى القيادة يمكنه التعرف على إشارات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة تسلا نظام ملاحة ذاتى القيادة قادر على التعرف على إشارات المرور وعلامات التوقف منذ فترة، لكنه الآن أصبحت هذه الميزة جاهزة للجمهور في النهاية، فبحسب موقع Electrek المتخصص فى أخبار السيارات الكهربائية، فقد أصدرت شركة السيارات ميزة التحكم في إشارات المرور وإيقاف الإشارة لتقنية الطيار الآلي كجزء من تحديث برنامج 2020.12.6.

وقد تم طرح هذا التحديث لأول مرة للمستخدمين الذين لديهم وصول مبكر لاختبار بيتا في مارس الماضى، ولكنه الآن يشق طريقه إلى "أسطول أوسع" في الولايات المتحدة.

وتشير مذكرة الإصدار الخاصة بالتحديث إلى أن الميزة، التي لا تزال في مرحلة تجريبية، ستمنح سيارات Tesla القدرة على التعرف على إشارات المرور حتى عندما تكون في وضع الإيقاف وإبطاء السرعة تلقائيًا عند التقاطعات، كما سيتلقى السائقين إشعارًا عندما تنوي السيارة الإبطاء، وسوف تتوقف السيارة عند الخط الأحمر الموضح على الشاشة المرئية للقيادة، وسيتعين عليهم بعد ذلك الضغط على محدد السرعة أو الضغط على دواسة السرعة للتأكد من أنه آمن للمتابعة.

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في حين أن القدرة متوفرة بالفعل في الولايات المتحدة، لا يزال يتعين على تسلا تعديلها وفقًا للأضواء وعلامات الطريق في بلدان أخرى، وسيتعين على المالكين خارج الولايات المتحدة الانتظار قليلاً حتى تصل الميزة إلى مناطقهم