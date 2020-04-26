تكنولوجيا: ساعة Amazfit X تنطلق رسمياً في 28 من أبريل بشاشة منحنية ودعم ECG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Huami على خططها لإطلاق ساعة Amazfit X الذكية عبر Indiegogo في 28 من أبريل، بعد أن كشفت الشركة عن النموذج الأول في شهر أغسطس من العام الماضي.

تستعد شركة Huami لإطلاق ساعة Amazfit X الذكية التي تتميز بشاشة AMOLED منحنية بحجم 2.07 إنش، كما تدعم الساعة الذكية ميزة ECG.

كانت شركة Huami قد كشفت عن نموذج ساعة Amazfit X في شهر أغسطس من العام الماضي، كما أكدت على خططها لإطلاق الساعة الذكية في النصف الأول من 2020.

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وتتميز ساعة Amazfit X الذكية بشاشة AMOLED بإنحناء 92 درجة، مع حجم 2.07 إنش، كما تتميز بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، وتدعم نسبة 100% من ألوان NTSC، كما تتميز بنسبة سطوع 430 nit، كما تضم زجاج منحني 12.5مم، بتصميم 3D، أيضاً تأتي الساعة الذكية بزر محجوب، مع تصميم معدني بالكامل.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بلوحة ثلاثية الأقسام، كما تضم الساعة الذكية بطارية ليثيوم أيون تدعم عمر شحن يصل إلى 7 أيام، وتأتي الساعة الذكية أيضاً بخوارزمية طورت لدعم ميزة ECG لتخطيط القلب بكفاءة، كما تضم مستشعر BioTracker PPG لدعم رصد معدل ضربات القلب خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ Huami حملة تمويل لساعة Amazfit X الذكية في Indiegogo في 28 من أبريل، كما تكشف الشركة عن سعر الساعة وموعد شحن الساعة الذكية للمستخدمين.

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