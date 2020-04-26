تكنولوجيا: هاتف REDMI K30I ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120HZ في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi K30 بعنوان Redmi K30i، واليوم أكدت أحدث التسريبات على دعم هذا الإصدار لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

كانت Redmi قد قدمت للأسواق أكثر من إصدار من سلسلة هواتف Redmi K30، والتي تضمنت كلاً من هواتف Redmi K30، وRedmi K30 5G، وRedmi K30 Pro، وأيضاً Redmi K30 Pro Zoom، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Redmi K30i.

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ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Redmi K30i سيأتي من بين هواتف 5G هذا العام، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ويأتي بسعر 254 دولار تقريباً.

أيضاً أكدت تسريبات جديدة على أن هاتف Redmi K30i ينطلق قبل نهاية الشهر الجاري، كما يأتي هذا الإصدار بأقل مستوى تسعير في سلسلة Redmi K30، مع توقعات أن ينطلق بسعر 141 دولار، كما يأتي هاتف Redmi K30i بمعدل تحديث في الشاشة 120Hz.

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